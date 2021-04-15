Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Североатлантический Альянс (НАТО) должен принять Украину в свои ряды, в противном случае Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.

Такое заявление он сделал в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, без поддержки и санкций, которые были введены после аннексии Крыма, а также во время войны на Донбассе, Украина, наверное, не выжила бы за последние семь лет, но этого все еще недостаточно. Посол также добавил, что сейчас Украина имеет дело с крупнейшим перемещением войск в России со времени Второй мировой войны.

«Мы должны сделать все возможное для того, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил», — заявил он.

Мельник считает, что единственной возможностью для этого является то, чтобы Украина наконец-то стала членом НАТО.

«У Украины нет другого выбора: или мы является частью союза такого как НАТО и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция — вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?», — заявил дипломат.

Одновременно с этим первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире канала «Украина 24» заявил, что речь о восстановлении ядерного статуса Украины не идет:

«Есть другие позиции, которые сегодня очень важны для Украины, а именно единство Европы в отношении Украины. Например, на саммите «НАТО – Украина» 30 стран, являющихся членами НАТО, были едины в оценке ситуации и поддержке Украины, министры стран «Семерки» были едины, как и четко высказали свою позицию США в последнем разговоре господина Байдена с господином Путиным. Штаты будут поддерживать Украину, и отметили, что Россия должна прекратить провокации и убрать свои войска, деоккупировать наши территории. Думаю, такой четкой и понятной позиции, которая сегодня есть у Запада, во всей истории независимой Украины еще не было. И это хороший знак для нас».

Кравчук также добавил, что повлиять на Россию могут исключительно США: «Ждать, что какая-то европейская страна может стать посредником и помочь Украине наладить отношения с Россией – это нереально».

Накануне директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Россия, которая стягивает военных и технику к границе с Украиной, может решится на отдельные вторжения.

Также сообщалось о том, что Россия стягивает к границе с Украиной бронетранспортеры с белым крестом на броне, аналогичные «полосы вторжения» российские войска наносили и во время холодной войны, когда сталкивались с противниками, которые использовали идентичную технику советского производства.