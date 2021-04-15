В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 15 апреля — по всей стране пройдут дожди.

Осадки будут кратковременными, но на западе возможен мокрый снег. Температура воздуха в среднем 12-17 градусов тепла, но на западе холоднее, там только 4-7 тепла.

15 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, синоптики предупреждают, что в конце апреля в Украине начнется прохладный период и погода на Пасху, а также на майские не порадует теплом.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.