Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что Россия, которая стягивает военных и технику к границе с Украиной, может решится на отдельные вторжения.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Думаю, очевидно, российское разворачивание сил в Крыму и вдоль границ Украины на Донбассе составляют серьезное беспокойство. Накопление сил достигло момента, когда оно, среди прочего, может стать основой для отдельных военных вторжений», — сказал Бернс.

Бернс также добавил, что из его опыта не стоит недооценивать Владимира Путина и то, как «российские власти могут использовать свою силу».

Как сообщалось ранее, Россия стягивает к границе с Украиной бронетранспортеры с белым крестом на броне, аналогичные «полосы вторжения» российские войска наносили и во время холодной войны, когда сталкивались с противниками, которые использовали идентичную технику советского производства.

Одновременно с этим, США передумали размещать военные корабли в Черном море на фоне стягивания войск РФ к границам Украины.

Напомним, накануне представители США сообщили, что в ближайшее время два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и займут позиции в акватории Черного моря. Они намеревались пробыть там, минимум, до 4 мая. Это стало ответом на информацию о том, что РФ перебрасывает в Черное море десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии.

После сообщений об американских кораблях в МИД России заявили, что США лучше держаться дальше от Крыма.