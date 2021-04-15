В Харькове в роддоме №2 скончались две роженицы, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Одной из умерших женщин был 31 год, а другой роженице всего 25 лет.

Об этом сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает «Суспильне». Отмечается, что обе роженицы родили здоровых детей, но умерли от COVID-19 — от легочной недостаточности.

31-летняя роженица лечилась в медучреждении 10 дней, она родила ребенок весом 3,4 кг.

«Сначала в заведение поступила женщина на 39-й неделе с диагнозом COVID-19. Вторые роды, у нее уже есть старшая 5-летняя девочка, насколько я знаю. Ее начали лечить от COVID, но, к сожалению, ее состояние было таким, что пришлось делать кесарево сечение», — сказала Рубан.

В результате хирургического вмешательства родился здоровый ребенок весом 3,4 кг, ребенка выписали домой в нормальном здоровом состоянии.

«Но, к сожалению, состояние матери, которая болела все это время COVID, был тяжелым… Были периоды панических атак, были периоды, когда немножко ее отпускало, ей становилось легче. Но, к сожалению, несмотря на то, что были приняты все необходимые средства по лечению, консультации, эта женщина умерла 5 апреля в 0:23 ночи во втором роддоме», — рассказала чиновница.

А супруг умершей женщины рассказал подробности трагедии в его семье и ситуацию в роддоме №2 с лечением COVID-19.



В то же время в роддоме находилась 25-летняя женщина, роженица была там почти месяц. «Весь этот месяц врачи делали все, чтобы и ребенок был жив, здоров, и ее чтобы как-то содержать в надлежащем состоянии. Ребенок жив и здоров, а мать, к сожалению, умерла», — сказала Горбунова-Рубан. Сейчас в медучреждении находится 36 беременных и рожениц с подтвержденным коронавируса, еще две пациентки ожидают результаты ПЦР-теста.

Как мы уже рассказывали ранее, несмотря на заявления министра здравоохранения Максима Степанова о том, что эпидемия COVID-19 в Украине начала идти на убыль, ситуация во многих областях не улучшается. Мест в больницах не хватает — вторую неделю наблюдается самая высокая заполненность за время пандемии.

Также напоминаем, пока в Киеве продлили локдаун до 30 апреля, в 4 других крупных городах снимают жесткие ограничения.