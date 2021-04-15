В Ивано-Франковске решили сформировать отряд добровольцев на фоне стягивания войск РФ к Украине и обострения на Донбассе. Отряд планируют задействовать в случае вторжения России.

Такое заявление сделал мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

По его словам, он поручил Муниципальной инспекции сформировать отряд добровольцев.

«Они в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе», — пояснил мэр.

Как рассказал мэр, на сегодняшний день, в Муниципальной инспекции города работают 36 участников боевых действий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия значительно нарастила количество военной техники возле украинской границы. Кроме того, он подчеркнул, что Киев не боится возможных военных провокаций со стороны Москвы.

Так, РФ несколько дней стягивала свои войска под Воронеж. В Украина не исключают, что это может быть угрозой военного вторжения.

Как мы уже рассказывали ранее, президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности после введения санкций в отношении РФ.

Накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Североатлантический Альянс (НАТО) должен принять Украину в свои ряды, в противном случае Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.