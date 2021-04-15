В Министерстве социальной политики считают, что после запуска накопительного уровня пенсионной системы украинцы смогут получать пенсии в размере 7 000 гривен.

Соответствующее заявление сделала пресс-служба ведомства.

«Система пенсионного обеспечения в Украине состоит из трех уровней. Первый уровень — солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на принципах солидарности и субсидирования и осуществления выплаты пенсий и предоставления социальных услуг за счет средств Пенсионного фонда. Второй уровень — накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на принципах накопления средств застрахованных лиц в Накопительном фонде и осуществления финансирования расходов на оплату договоров страхования пожизненных пенсий и единовременных выплат. Третий уровень — система негосударственного пенсионного обеспечения, которая базируется на принципах добровольного участия граждан, работодателей и их объединений в формировании пенсионных накоплений с целью получения гражданами пенсионных выплат. Первый и второй уровни системы пенсионного обеспечения в Украине составляют систему общеобязательного государственного пенсионного страхования. Второй и третий уровни системы пенсионного обеспечения в Украине составляют систему накопительного пенсионного обеспечения», — говорится в сообщении ведомства.

По мнению чиновников, введение накопительного уровня позволит получать на заслуженном отдыхе до 40% заработной платы:

«Даже при небольших взносах в 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности +0,25% в месяц выше инфляции (около 3% выше инфляции в год) это возможно».

При этом все расчеты министерства делаются под человека, который получает заработную плату 15 000 гривен в месяц, работает и копит с 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа), на собственный пенсионный накопительный счет ежемесячно в течение периода работы отдает 2% от зарплаты с сумм уплаченного НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты с сумм ЕСВ (4% – 600 гривен). Кроме того, после завершения периода работы получает накопительную пенсию на протяжении 15 лет. Также все время накопления средства человека работают с доходностью 0,25% выше инфляции в месяц (примерно 3% выше инфляции в год) и получает пенсию из солидарного уровня на уровне средней на сегодня — 3624 гривны.

Таким образом по подсчетам министерства, средняя пенсия из накопительной системы за 15 лет у человека составит 3 117 гривен и вместе с солидарной пенсией он будет получать 6 741 гривну.

Как сообщалось ранее, из-за ускоренной индексации пенсий и освобождения физических лиц-предпринимателей от уплаты единого социального взноса дефицит Пенсионного фонда до конца 2021 может достичь 22,9 млрд грн.

Накануне замминистра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что пенсии в Украине с 1 сентября 2021 года планируют перевести на банковские карты.