Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности после введения санкций в отношении РФ.

Соответствующе обращение к Конгрессу опубликовано на сайте Белого дома. Как утверждает глава Белого дома, угроза обусловлена вредной иностранной деятельностью России.

Так, Байден уведомил Конгресс о том, что издал указ об объявлении режима ЧС в национальной безопасности из-за действий России против внешней политики и экономики США.

Президент США пояснил, что имеет в виду под вредными действиями России:

вмешательство в американские выборы

кибератаки

транснациональная коррупция для влияния на иностранные правительства

преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом

подрыв безопасности в странах, важных для национальной безопасности США

нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств

Как мы уже рассказывали ранее, в США считают, что Украина смогла бы отбить открытое военное вторжение России, поскольку у нашей страны есть военный потенциал для отражения атаки РФ.

А также, США передумали размещать военные корабли в Черном море на фоне стягивания войск РФ к границам Украины.