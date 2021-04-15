117 тысяч доз вакцины компании Pfizer/BioNTech должны прибыть в Украину завтра, 16 апреля.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов во время общения с журналистами.

«Предварительно, мы ожидаем ее завтра. У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра приедет 117 тысяч доз. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, что я уже дую на воду», — заявил Степанов.

Ранее сообщалось о том, что Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины против COVID-19 компании Pfizer.

Накануне сообщалось о том, что в Украине завершили лабораторный контроль вакцины против COVID-19 от китайского производителя Sinovac — CoronaVac. Также сообщалось, что вакцину CoronaVac получат полицейские, маломобильные группы населения, лица, которые за ними ухаживают, олимпийцы, паралимпийцы и люди, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО.