Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигархов.

Соответствующее предложение он выдвинул на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект. Такого у нас в Украине не было, считаю, что сегодня это один из приоритетов, фундаментальный законопроект про статус олигарха в нашей стране», — заявил Зеленский.

Он подчеркивает, что нельзя допускать влияния олигархов на Украину, поэтому будет разработана специальная законодательная инициатива.

«Что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине. Влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику, на законы, на Верховную раду — это, мне кажется, допускать больше нельзя, поэтому будет разрабатываться законодательная инициатива по поводу олигархов», — резюмировал глава государства.

Как мы уже рассказывали ранее, Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается вернуть лишение свободы за недостоверную информацию в декларациях чиновников.

А посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Североатлантический Альянс (НАТО) должен принять Украину в свои ряды, в противном случае Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.