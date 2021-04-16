Украинских ветеранов и резервистов попросили быть готовыми к мобилизации в случае вторжения России. Аналогичный призыв прозвучал и в отношении бойцов, которые в начале войны на Донбассе воевали в составе добровольческих батальонов.

Такое заявление сделал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией. Бешеная собака снова у наших ворот. Нам не привыкать — мы на своей земле и будем защищаться», — пишет министр.

Он считает — на сегодняшний день, крайне важно ответить на угрозу концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели — дать отпор возможным провокациям и агрессии.

«Консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов — регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны. Так было в 2014, так будет и сейчас, если придется», — подчеркнул Аваков.

Также глава МВД напомнил, что скоро Украина будет отмечать седьмую годовщину создания первых добровольческих батальонов.

«Тогда у нас было всего 10% военного опыта, но 90% силы духа. И вместе с силами ВСУ мы смогли остановить оккупантов. Спасибо каждому бойцу добробатов за достойную службу в зоне АТО. Призываю вас, побратимы, если Родина позовет — снова объединиться и встать на защиту родной земли», — сказал Аваков.

Как мы уже рассказывали ранее, в Ивано-Франковске решили сформировать отряд добровольцев на фоне стягивания войск РФ к Украине и обострения на Донбассе. Отряд планируют задействовать в случае вторжения России.

Тем временем, РФ стягивает к границе с Украиной бронетранспортеры с белым крестом на броне, аналогичные «полосы вторжения» российские войска наносили и во время холодной войны.