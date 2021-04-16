Президент США Джо Байден предупредил Россию, что вчерашние санкции могут быть не последними ограничительными мерами, принятыми из-за агрессивных действий против Украины. Как известно, 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Причина: «вредоносная внешняя деятельность» страны.

После этого президент США выступил с заявлением, в котором дал понять, что это могут быть далеко не последние ограничения.

Байден заявил, что сотрудничать с Россией в интересах его страны и США не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, но в случае, если Кремль будет пытаться навредить интересам США, – на это будет незамедлительный ответ: «Это касается наших народов и наших союзников».

«Я дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что США продолжают поддерживать партнеров и союзников в Европе. Мы непоколебимы. И я выразил свою озабоченность насчет наращивания российских военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму», – заявил Байден.

По его словам, в разговоре с Путиным он ясно дал понять, что и дальше мог бы пойти с этими мерами (санкциями), но в этот раз он хочет избежать эскалации напряженности, поэтому если Россия снова будет пытаться повторить кибератаки и вмешательства в президентские выборы, США незамедлительно начнут действовать.

Президент США выразил обеспокоенность насчет наращивания российских военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму, в очередной раз подтвердив поддержку суверенитета и целостности Украины:

«Я полностью поддерживаю суверенитет и территориальную целостность Украины. Сейчас настало время для деэскалации. США и Украина достаточно конструктивно двигаются по этому пути».

Отметим, американские СМИ трактовали санкции и заявление Байдена, как один из самых карательных шагов. Реакцию американских СМИ на действия Байдена в отношении России собрал Telegram-канал «Карточный домик»:Washington Post:

Администрация США ввела первые серьезные санкции за последние несколько лет, направленные против экономики РФ;Wall Street Journal:

Действия Вашингтона – одни из самых серьёзных «карательных шагов» в отношении Москвы, едва ли не самые суровые и потенциально разрушительные экономические меры, которые США могли бы ввести;New York Times:

Политика Трампа в отношении России – «удары по запястью», а вот санкции нового президента возымеют ощутимый эффект;CNN:

Напряженность нарастает, и предложение Байдена, чтобы два лидера провели саммит в третьей стране, – это желанный шаг;Fox News:

Заявления Байдена – жест мира, есть «незначительная перемена» по сравнению с обычной риторикой Байдена.

Как сообщалось ранее, 16 апреля пройдут трехсторонние переговоры Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Главной темой переговоров будет обострение ситуации на Донбассе. Стороны обсудят риски эскалации конфликта, которые вызваны наращиванием военных подразделений России рядом с украинской границей

Юрий Швец — экс-разведчик КГБ и однокурсник президента России Владимира Путина выразил сомнение в том, что в Москве решатся начать активные широкомасштабные военные действия в Украине.