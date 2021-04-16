Власти Киева обратились к религиозным общинам столицы с призывом приостановить проведение массовых богослужений и обеспечить видеотрансляции на Пасху.

Подробности сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Чиновник рассказал, что учитывая приближение праздников, городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через Интернет.

«К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве все еще неутешительная. Город продолжает действие строгих карантинных ограничений до 30 апреля и надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин, ведь сохранить жизнь и здоровье киевлян – наша главная цель», – отметил Мондриевский.

Также он напомнил, что решение об ослаблении строгих ограничений город будет принимать с учетом динамики заболеваемости и заполненности коек в больницах – в первую очередь, оборудованных подачей кислорода.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве на Пасху планируют еще больше ужесточить карантин, дабы не произошла очередная вспышка COVID-19.

А «Укрзалізниця» анонсировала дополнительные рейсы на популярные направления на период пасхальных и майских праздников. Так, на маршруты выйдут 11 дополнительных поездов.