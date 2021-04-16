У COVID-19 существует несколько клинических этапов развития. Так, первая фаза длится примерно неделю, обычно она обусловлена действием самого вируса и проходит незаметно или с незначительными симптомами.

Подробности о течении коронавирусной инфекции рассказала Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины, передает «НАШ».

Так, 20-25% случаев может повышаться температура тела, пропадать обоняние, как и при обычном респираторном заболевании.

На этой стадии необходимо только симптоматическое лечение и применение противовирусных препаратов, отметила врач.Вторая фаза COVID-19 является наиболее неприятной, она проявляется в реакциях иммунитета на вирус. Эта стадия является менее контролируемой и зависит в частности от количества возбудителя, попавшего в организм.

«Здесь происходит парадокс: мы всегда говорили, что человек выздоравливает при инфекционных заболеваниях благодаря своему иммунитету. Здесь же нет другого выхода и мы назначаем препараты, угнетающие иммунитет», – отмечает медик.

Однако, при таком лечении антитела к COVID-19 все равно вырабатываются. Инфекционист отметила, что механизм развития коронавируса по-прежнему находятся на стадии изучения и анализа.Третья фаза COVID-19 – это постковидный синдром, связанный как с самим вирусом, так и с лечением заболевания. Медик назвала эту стадию «серьезной медико-социальной проблемой».

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1772&v=aqCYzYfga3Q&feature=emb_title&ab_channel=%D0%9D%D0%90%D0%A8

Ранее Голубовская заявляла, что власти Израиля пошли правильным путем по сдерживанию пандемии коронавируса – завезли вакцину и одновременно ввели полный локдаун.

Как мы уже рассказывали ранее, в курортном городе Моршин Львовской области в качестве эксперимента запустят пилотный проект по массовой вакцинации населения от коронавируса.

А тем временем, глава Минздрава Степанов утверждает, что Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от COVID-19 по контрактам.