В Мариуполе приговорил к 6 годам тюрьмы наемника частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», который по заданию российских спецслужб готовил взрыв в Мариуполе.

Об этом свидетельствует приговор Орджоникидзевского районного суда. Обвиняемым является гражданин Украины, уроженец Мариуполя Александр Селезнев.

Как сообщается, в 2015 году он добровольно вступил в полк морской пехоты «ДНР» и получил позывной «Качок». Он был вооружен автоматом АК-47 и исполнял функции водителя боевиков. А в конце 2016 года он вернулся в Мариуполь. При этом он продолжил общаться с представителями ФСБ РФ и «ДНР» и передавал им информацию о дислокации украинских военных и об их вооружении.

Кроме прочего, обвиняемый следил за перемещением бойцов полка «Азов» и предоставил ФСБ РФ согласие стать бойцом ЧВК «Вагнера» для участия в операциях в Сирии и Ливии. Он собственноручно написал заявление на имя руководителя ЧВК.

Для проверки его навыков в начале 2020 года он получил задание от российского куратора начать подготовку к проведению диверсий и взрывов в Мариуполе.

Для этого 31 января 2020 года он забрал спрятанную в могиле на Успеновском кладбище Мариуполя взрывчатку. В этот же день сотрудники СБУ задержали диверсанта с бомбой около опоры линии электропередач на ул. Пашковского в Мариуполе. Террорист был арестован и помещен в следственный изолятор.

В апреле 2021 года задержанный признал свою вину и заключил сделку со следствием. Суд назначил ему согласованное наказание в виде 6 лет тюрьмы без конфискации имущества.

Как мы уже рассказывали ранее, так называемый «агент НАБУ» Евгений Шевченко вышел из следственного изолятора, где находился под стражей по делу о «частной военной компании», к созданию которой якобы причастен экс-нардеп Семен Семенченко. За Шевченко внесли залог в размере 5 миллионов гривен.