Украинские власти полностью опозорились с вакцинацией. Украина за два года использовала только одно оружие в борьбе с вирусом: полный локдаун. То, что при этом рушится экономика, загибается социальная сфера, добивается медицина – никого не волнует. Потому что рушить и закрывать – это не строить. Строить научились только дороги – за деньги из коронавирусного фонда, созданного еще в прошлом году. Помнится, Зеленский хвалился, что в этом «общаке» было более 70 млрд гривен. За эти средства вполне можно было модернизировать больницы, увеличить зарплату медикам, выделить средства на разработку собственной вакцины. Однако сейчас фонд пуст, а Украина снова клянчит по всему миру деньги на борьбу с пандемией и медпрепараты для лечения Covid-19.

И если раньше Украину пугали, что «будет как в Италии», то теперь уже Италию пугают мемом #будет как в Украине. Ведь мы наблюдаем сегодня в стране катастрофическую ситуацию вследствие пандемии коронавируса. 6 апреля Украина заняла 1-е место в Европе и 4-е место в мире по смертности от коронавируса. В Украине скончались 430 заболевших коронавирусом. Италия, где умер 421 человек, заняла 2-е место, а 3-е место – Франция, где зафиксировали 398 умерших. По состоянию на 7 апреля, за сутки в Украине уже 481 умерший от коронавируса, на 8 апреля – 464, на 9 апреля – 419. И конца-края этому потоку смертей не видно, хотя тот же Израиль уже открывает свои границы: в стране вакцинировано почти все население, есть возможность вернуться к нормальной жизни.

А что делает украинская власть? Сначала навязывает гражданам некачественные и низкопробные вакцины, а когда люди отказываются ими прививаться – сажает всех на карантинный поводок, лишая средств к существованию. Голодными и запуганными управлять легче. Такая себе месть злых клоунов. Напомним, что помимо дефицита самой вакцины, серьезной помехой массовой вакцинации от коронавируса стало недоверие к применяемым препаратам. По данным опросов, половина украинцев не хотят делать прививки «индийским г**ном», как метко охарактеризовал «панацею» Петр Порошенко. Не помогла даже пиар-вакцинация, когда на камеру привились и Президент Зеленский, и глава МОЗ Максим Степанов, а также артисты, блогеры, журналисты вроде певицы Русланы или «соросенка» Сергея Лещенко. Наоборот их вакцинация в прямом эфире только ухудшило ситуацию: украинцы восприняли это как очередное шоу в стиле «95 квартала». Тем более, что все прививочные активисты не так давно с той же горячностью зазывали украинцев на майдан: бороться против «золотого унитаза» и идти в Европу. Гораздо больше на позицию людей повлияло нежелание медиков прививаться индийской вакциной – врачи массово отказывались от прививок и увольнялись, если на них оказывалось давление. И все это на фоне слухов о том, что элита тайно покупает себе иностранные вакцины (от «Модерны» до «Спутника»): в частных клиниках такой укол стоил от 300 до 500 долларов. Видимо, поэтому большинство депутатов и министров отказались от публичной вакцинации.

Не помогло власти и закрытие оппозиционных телеканалов: в 21 веке украинцы без труда находят источники информации, из которых можно узнать, что Украина за бюджетные деньги купила индийский дженерик вакцины AstraZeneca, который ряду бедных стран, вроде Мали или Непала, выдали бесплатно. Украина еще недостаточно бедная? Удивительно, что зе-власть не сделала это темой для очередного пиар-шоу. Но самое главное: пока «слуги» убеждали народ в безопасности и качестве индийского заменителя, ряд стран ЕС приостановили прививки этим препаратом. Причиной стали сообщения о случаях тромбоза у людей, прошедших вакцинацию. В Украине также случилось несколько смертельных случаев после прививки «индийским гуано». Один из них связан с женщиной-военнослужащей в Одесской области. И тот факт, что Минобороны и правительство пытались скрыть это, спровоцировало еще большее недоверие украинцев к сомнительной вакцине.

Их правоту вскоре подтвердили и разработчики: шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca переименовала свою вакцину против COVID-19 в Vaxzevria. А когда писалась эта статья, пришла новость о том, что Индия авторизировала применение у себя «Спутник V», став 60-й страной, использовавшей российские разработки.

Но Украине покупать российскую вакцину строго-настрого запретило посольство США, хотя еще в ноябре прошлого года лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук договорился с президентом России Владимиром Путиным и о закупках препарата, и о возможности его изготовления на украинских мощностях. Так, харьковское предприятие «БиоЛек» в декабре 2020 года было готово начать производить до 700 тысяч доз вакцины в месяц. Это помогло бы спасти сотни тысяч жизней, да еще и пополнить бюджет, продавая вакцину другим странам, как например, это делает Казахстан. А сейчас будет делать и Индия. Вот будет смешно, если Киев закупит «Спутник» через Дели… Тем более, что все рассказы о братской помощи США свелись к б\у холодильникам для вакцин и рамочным соглашениям о поставках вакцины Pfizer.

Еще несколько дней назад Президент Зеленский на всю страну хвалился тем, что Украина договорилась о поставках 10 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса, и лекарство вот-вот прибудет в страну. Однако очень быстро выяснилось, что речь идет не о прямом контракте, а о рамочном договоре. И вместо Pfizer нам пока что прислали немного китайской вакцины. Как сочетается с декоммунизацией вакцина из коммунистического Китая, пока не смог объяснить даже Антон Дробович. Молчит Совбез, подозрительно затихло и посольство США, ранее объявившее Китай главным врагом Америки. В угоду внешним «партнерам» Украина рейдернула у китайцев «Мотор Сич», а также отказалась от услуг компании «Хуавей». Были заморожены все контракты на поставки компьютерного оборудования этой агрессивной китайской фирмы для нашего МИДа и некоторых спецслужб. И вдруг на рынок Украины прибывает идеологически невыверенная вакцина?! Зрада? Однозначно. Но по этому поводу все молчат – начиная от Минздрава и заканчивая Совбезом. А тут еще масла в огонь подлил руководитель Китайского центра контроля и профилактики заболеваний Гао Фу. Он заявил, что эффективность китайских вакцин от коронавируса очень слабая. В настоящее время китайские власти рассматривают возможность отказаться от использования существующих отечественных вакцин и работают над их совершенствованием для дальнейшего применения в процессе иммунизации населения.

Впрочем, «украинские кролики» – самое то для «обкатки» вакцин, которые еще не прошли все стадии испытаний. Но куда интересней даже не то, что Украина стала полигоном для испытания всех видов вакцин, начиная от индийской и заканчивая корейской. Не исключено, что как раз Украина стала тем кувшином, из которого выпустили коронавирусного «джинна». И дело вовсе не в летучей мышке, съеденной на рынке Китая. КНР, по сути, обвинила Украину в запуске коронавируса по всему миру. Не исключено, что вирус Covid-19 выпустили из американской лаборатории, расположенной на территории Украины. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны предоставить информацию об опытах, которые осуществляются в американских военных биолабораториях в Украине и в Форт-Детрике (штат Мэриленд, США). Напомним, что в апреле 2020 года посольство США в Украине под давлением неопровержимых фактов, предоставленных оппозиционной партией Виктора Медведчука, признало, что на территории нашей страны действуют опекаемые биологические лаборатории Пентагона. Произошло это после серии разоблачений, сделанных лидерами ОПЗЖ.

Так что неудивительно, что Украина больше года не в состоянии справиться с опасным патогеном, а ее власти хватаются за любые «соломинки». Однако признавать свое поражение зе-власть упорно не желает, даже несмотря на то, что за последние полмесяца резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация в стране. Но политическую ответственность команда Зеленского пытается спихнуть или на региональные власти, или на самих людей, обвиняя их в безответственности и нарушении масочного режима и прочих «ковид-грехах». Итогом таких обвинений стала новая волна медицинских увольнений: по оценке социологической службы Центра, Разумкова в период пандемии уволились еще 34 000 работников медицинской сферы. Скоро некому будет делать прививки от «короны»: несмотря на все обещания власти, медикам не платят достойную заработную плату, хотя врачи и медсестры сегодня на передовой, именно они рискуют своей жизнью и здоровьем. Под «раздачу» попали и водители общественного транспорта, которых обвиняют в перегруженности маршруток и безбожно штрафуют за нарушения карантина. Так что и в больницу доехать проблема…

В общем, как всегда – виноват плохой «народ», а не правители, которые не просто провалили вакцинацию, но и загнали страну на дно медицинской, экономической и социальной ямы. 19 миллионов украинцев проживают за чертой бедности? Факт. Согласно данным Госстата, в 2020 году треть доходов населения составила социальная помощь и другие трансферты. Их объем вырос на 12,2 %. И это говорит о том, что люди живут за счет социальных подачек, не имею возможности заработать. Деградация экономики? Да, налицо. Первенство по смертям от ковида держим? Безусловно. В общем, хлеба нет и не будет. Что остается Зеленскому и его команде? Привычное дело: зрелища. Правда, зрелища это кровавые: главком хочет показать нам войну с Россией. Это укладывается в информационную агрессию последних недель. Нет качественных вакцин, лекарства не хватает на всех, коронавирусный фонд разграблен, медики бегут из убитых больниц? И вот уже глава ОП Ермак требует у США не вакцину Pfizer, а ракетные комплексы «Пэтриот». Какая вакцинация, когда враг на пороге? Захватит Украину и всех «Спутником» прививать начнет… Именно к этому сценарию подталкивают президента и его окружение, и его конкуренты. Тот же мэр Кличко громче всех кричит о строгом локдауне, закрытии междугороднего сообщения, перекрытии границ, комендантском часе и прочих ограничениях, при этом забыв, что обещал киевлянам миллион доз вакцины за деньги городского бюджета. Зачем нагнетается эта истерия? Чтобы посадить всех дома перед телевизорами, а в телевизорах включить оголтелую милитаристскую пропаганду.

Именно для этого закрыли четыре оппозиционных телеканала, которые давали людям альтернативную точку зрения. Закрыв эти телеканалы, посадив в тюрьмы журналистов и политических экспертов, власть вполне может устроить импровизированный домашний арест для большинства украинцев – через провластные каналы и прочие медийные инструменты, зомбируя их на войну.

«Представьте, что будет в мозгах человека, сидящего 24 часа в закрытом помещении, пропитанном милитаристской риторикой и воинственными идеями? Это прямое подталкивание президента Зеленского к началу войны с Россией», – считает политик Ринат Кузьмин. Впрочем, если верить информации экс-сотрудника СБУ Дмитрия Нескоромного о том, что у гаранта Украины есть в кармане паспорт другого государства (не исключено, что РФ), то может, это такой хитрый план: ввязаться в войну с Россией, сдаться в плен и получить бесплатную и быструю вакцинацию «Спутником»?