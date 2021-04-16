«Укрзалізниця» анонсировала дополнительные рейсы на популярные направления на период пасхальных и майских праздников. Так, на маршруты выйдут 11 дополнительных поездов.
Подробности обнародовала пресс-служба компании.
«Сейчас мы проработали назначения к Пасхе и майским праздникам 11 дополнительных поездов. Традиционно добавляем поезда на те направления, которые являются наиболее популярными среди пассажиров, в том числе в Закарпатье», — заявил и.о. председателя правления АО «Укрзалізниця» Иван Юрик.
Дополнительные поезда будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.
В мае «Укрзалізниця» назначать также дополнительные рейсы круглогодичных поездов.
«Праздничные» рейсы совершат:
- № 29/30 Киев — Ужгород,
- № 251/252 Харьков — Николаев,
- № 774/773 Киев — Шостка,
- № 781/782 Черкассы — Киев,
- № 137/138 Хмельницкий — Лисичанск.
- До Винницы увеличен маршрут скоростного поезда № 779/780 Сумы — Киев.
Как мы уже рассказывали ранее, «Укрзалізниця» не планирует ограничивать посадку или высадку пассажиров на поезда во всех «красных» зонах карантина.
А также, в «Укрзализныце» планируют провести крупную забастовку, остановив все виды перевозок.