«Укрзалізниця» анонсировала дополнительные рейсы на популярные направления на период пасхальных и майских праздников. Так, на маршруты выйдут 11 дополнительных поездов.

Подробности обнародовала пресс-служба компании.

«Сейчас мы проработали назначения к Пасхе и майским праздникам 11 дополнительных поездов. Традиционно добавляем поезда на те направления, которые являются наиболее популярными среди пассажиров, в том числе в Закарпатье», — заявил и.о. председателя правления АО «Укрзалізниця» Иван Юрик.

Дополнительные поезда будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.

В мае «Укрзалізниця» назначать также дополнительные рейсы круглогодичных поездов.

«Праздничные» рейсы совершат:

№ 29/30 Киев — Ужгород,

№ 251/252 Харьков — Николаев,

№ 774/773 Киев — Шостка,

№ 781/782 Черкассы — Киев,

№ 137/138 Хмельницкий — Лисичанск.

До Винницы увеличен маршрут скоростного поезда № 779/780 Сумы — Киев.

Как мы уже рассказывали ранее, «Укрзалізниця» не планирует ограничивать посадку или высадку пассажиров на поезда во всех «красных» зонах карантина.

А также, в «Укрзализныце» планируют провести крупную забастовку, остановив все виды перевозок.