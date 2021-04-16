Стало известно, каким странам удалось справиться с эпидемией COVID-19 более успешно, чем другим. Такими странами стали те, где была сохранена вертикаль противоинфекционной защиты.

Такое мнение озвучила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская, передает «Наш».

Так, среди таких государств, «которые более-менее справились» – Сингапур, Южная Корея, Китай.

«Самая большая катастрофа – в мире, который называет себя цивилизованным, и так оно и есть», – отметила она.

Инфекционист отмечает, что больше всего пострадали США, а «в Европе ужас что творится».

Однако, появились и исключения – как Сингапур, Южная Корея, КНР. Поскольку там противоинфекционная защита недецентрализирована, как в Украине, так как в нашей стране эта система «полностью разбалансирована».

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Голубовская подчеркнула, что децентрализация в этом вопросе недопустима и «отдать нашу с вами безопасность не регионы» это то же самое, что децентрализовать СБУ.«Здесь должна быть четкая вертикаль и подчинение», – сказала врач.

Как мы уже рассказывали ранее, в Тернополе анонсировали ослабление карантина. Так, буде возобновлено очное обучение учащихся 5-11 классов.

А тем временем, в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer/BioNTech — 117 тысяч доз препарата в рамках механизма COVAX были доставлены специальным рейсом. Торговое название этой вакцины Comirnaty.