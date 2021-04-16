Для достижения мира на оккупированном Донбассе необходимо выполнить всего три условия. Однако самое важное — это выполнение этих условий Россией.

Такое мнение озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию La Repubblica.

Зеленский заявил, что стал намного жестче после попыток прекратить войну, которая унесла уже около 14 тысяч жизней.

«Но это от уверенности: можно установить мир, можно вернуть нормальную демократическую жизнь, можно не допустить ухудшения ситуации в нашем регионе и расширения войны. Что для этого нужно? Реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами. Украина предлагает именно такой подход. Главное, чтобы Россия делала то же», — подчеркнул президент.

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский считает, что Донбасс, а также оккупированный Крым станут мертвыми территориями, куда не будут приезжать даже туристы.

Тем временем, в РФ анонсировали массовую высылку нелегальных мигрантов из СНГ. Как сообщают российские чиновники, среди них — якобы более 150 тысяч граждан Украины.