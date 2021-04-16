В Париже закончилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном, в которой также приняла участие и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Главной темой обсуждения был Донбасс.

Подробности Зеленский обнародовал в ходе брифинге в Елисейском дворце по итогам встречи.

«Я сегодня с удовольствием приехал с рабочим визитом во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Благодарен ему, у нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения. Это началось еще с того времени, когда он поддержал, и мы познакомились после первого тура. Я еще не был президентом, но он поддержал меня и поддержал Украину», — заявил Зеленский.

Также стало известно, почему затянулась встреча лидеров.

«Затянулась встреча потому, поднималось много вопросов и вопросы сложные. Встреча одна, вопросы сложные. Хочется поставить все вопросы. Украина мощная и настойчивая, хочет не только задавать вопросы, но и получать ответы, не всегда так получается, поэтому встреча затянулась», — сказал президент.

«У нас был разговор с Макроном, а затем подключилась по видеосвязи Меркель. Подключение Путина не было. Хотя я настроен, чтобы мы в четырех включились», — сказал он.

В то же время он заявил, что 19 апреля встретятся советники лидеров стран Нормандской четверки. Они согласуют кластеры — пошаговый план реализации Минских соглашений.

«Считаю, что важно, что мы приближаемся к следующей встрече Нормандской четверки. Будет встреча советников Нормандской четверки, будут обсуждаться кластеры. Это то, о чем мы говорили. Все четыре страны подготовят дополнения к кластерам — с чем согласны, с чем нет. Это пошаговое выполнение минских договоренностей. На встрече советников будут обсуждать детали, хочется верить, что будет результат», — резюмировал Зеленский.

Как мы уже рассказывали ранее, Владимир Зеленский считает, что Донбасс, а также оккупированный Крым станут мертвыми территориями, куда не будут приезжать даже туристы.

А также, Зеленский предупредил о том, что расширение военной агрессии со стороны России принесет страдания не только Украине, но всему европейскому континенту.