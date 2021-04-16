В сети опубликовали новые доказательства того, что Россия стягивает военную технику к украинской границе.
Соответствующие видео опубликованы в Twitter-аккаунте пользователя с ником IgorGirkin. Датой съемки указывается 15 апреля.
На кадрах можно увидеть поезда с тяжелым вооружением: танки, БТРы, военные автомобили, бензовозы. Как утверждает автор видео, кадры получены в Воронежской и Ростовской областях и в городе Тимашевск Краснодарского края.
Ростовская обл, 15.04.2021 pic.twitter.com/OfHOo45Yj2
— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 16, 2021
Воронежская обл, 15.04.2021 pic.twitter.com/a1qTayXoDX
— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 16, 2021
Тимашевск, Краснодарский край, 15.04.2021 pic.twitter.com/nx8l2CopHU
— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 16, 2021
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.
Юрий Швец — экс-разведчик КГБ и однокурсник президента России Владимира Путина выразил сомнение в том, что в Москве решатся начать активные широкомасштабные военные действия в Украине.