В сети опубликовали новые доказательства того, что Россия стягивает военную технику к украинской границе.

Соответствующие видео опубликованы в Twitter-аккаунте пользователя с ником IgorGirkin. Датой съемки указывается 15 апреля.

На кадрах можно увидеть поезда с тяжелым вооружением: танки, БТРы, военные автомобили, бензовозы. Как утверждает автор видео, кадры получены в Воронежской и Ростовской областях и в городе Тимашевск Краснодарского края.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.

Юрий Швец — экс-разведчик КГБ и однокурсник президента России Владимира Путина выразил сомнение в том, что в Москве решатся начать активные широкомасштабные военные действия в Украине.