Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов утверждает, что Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса по контрактам.

О том, почему этого не произошло он пояснил в ходе часа вопросов к правительству.

По его словам, вакцины Украина должна была получить в этом полугодии по проплаченным контрактам без учета инициативы СOVAX: «Но контракты и поставки срываются по всему миру. Правительства прямо запрещают своим производителям отправлять вакцины на экспорт».

Он также отметил, что в марте Италия заблокировала экспорт партии вакцины AstraZeneca в Австралию, а Индия приостановила поставки в Украину 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca.

В курортном городе Моршин Львовской области в качестве эксперимента запустят пилотный проект по массовой вакцинации населения от коронавируса.

Напомним, в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer/BioNTech — 117 тысяч доз препарата в рамках механизма COVAX были доставлены специальным рейсом. Торговое название этой вакцины Comirnaty.

Накануне сообщалось о том, что в Украине завершили лабораторный контроль вакцины против COVID-19 от китайского производителя Sinovac — CoronaVac. Также сообщалось, что вакцину CoronaVac получат полицейские, маломобильные группы населения, лица, которые за ними ухаживают, олимпийцы, паралимпийцы и люди, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО.