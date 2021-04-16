Кабинет министров тайно принял постановление об ужесточении требований к претендентам на субсидии. Отныне чиновники будут учитывать депозиты, алименты, наличие ценных бумаг и даже «виртуальные активы» (криптовалюту).

Также в правительство решили не дожидаться окончания карантина, снизить социальные нормы по потребления коммунальных услуг на пике заболеваемости COVID-19. В прошлом году, напомним, эти нормы были повышены на 50% на время действия карантина.

Кроме того, Кабинет министров принял решение о ликвидации местных комиссий, которые принимают решения по субсидиантам, которые не подходят под критерии, но нуждаются в помощи от государства.

Как сообщил «Стране» исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, Минфин настаивает, чтобы украинцы заново подавались на субсидии в мае-июне: «И, соответственно, решения тоже будут новые, то есть, даже те, кто сейчас получают субсидию, могут ее лишиться, если всплывут «дополнительные факторы», к примеру, наличие банковского депозита».

По словам Слобожана, тема с переоформлением субсидий стала предметом спора на заседании правительственного комитета 14 апреля. Ассоциация городов выступила против этой инициативы Минфина:

«По нашим подсчетам, в территориальные органы соцзащиты переоформлять субсидию придет порядка 3 млн граждан. И это в разгар эпидемии. Вы представляете себе эти очереди под кабинетами? Мы настаиваем, чтобы Минфин рассмотрел возможность автоматического назначения субсидий тем, кто их уже получает. Но учтет ли это финансовое ведомство пока не знаем».

Эксперты отмечают, документы можно подать онлайн, но пенсионеры традиционно пойдут оформлять субсидию «вживую».

«В Минфине рассчитывают, что от 300 до 600 тысяч претендентов на субсидии «сойдут с дистанции» — побоятся сидеть по очередям в разгар коронавируса или просто «не дойдут», не успеют подать документы, так как времени мало. Это позволит даже без учета зачистки по новым требованиям снять субсидию с 10-20% получателей. На самом деле планка стоит в 20%. Если не успеет податься меньше, до нужного показателя «добьют» за счет лишения субсидий по новым критериям. Сократить расходы на субсидии на 20% нужно не просто, чтобы сэкономить. Таким образом Минфин готовит цифру для бюджета-2022. То есть, в бюджет на следующий год планируется заложить финансирование субсидий на 20% ниже, чем в этом. А в качестве аргумента подадут фактические расходы в 2021 году, дескать, этой суммы как раз хватает», — утверждает источник издания.

Другими словам, лишить субсидии могут даже в случае, если вы проходите по всем критериям.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины принял постановление, которым ужесточаются требования при предоставлении жилищных субсидий. Согласно принятому документу:

при назначении субсидии будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и пр.;

прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;

усиливаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, проведения операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т. п.

Украинцам объяснили, как можно сэкономить в отопительный период, а именно в каком случае выгоднее пользоваться субсидией, а в каком — выбрать льготу.

