В США за последние сутки произошло сразу несколько инцидентов со стрельбой. Всего погибли 10 человек. Вечером 15 апреля в Индианаполисе (штат Индиана) мужчина открыл стрельбу из полуавтоматического оружия на территории компании FedEx, расположенного рядом с местным аэропортом и федеральной автострадой I-70. А за несколько часов до этого мужчина открыл стрельбу в аэропорту Сан-Антонио (штат Техас).

По словам сотрудницы городской полиции Женэ Кук, на территории комплекса компании FedEx были убиты 8 человек. Убив людей, преступник застрелился сам. Его личность и мотив неизвестны. Точное количество раненые также устанавливается. В полиции пока говорят о 5, один из них в критическом состоянии.

За несколько часов до бойни в Индианаполисе произошла стрельба в аэропорту Сан-Антонио. Как сообщил шеф городской полиции Уильям Макманус, неизвестный направил свою машину по встречной полосе к терминалу В. При этом водитель стрелял по другим машинам из пистолета. Возле здания терминала его остановил офицер полиции. Неизвестный выскочил из автомобиля, продолжая стрелять. Полицейский был вынужден открыть огонь на поражение. От полученных ранений стрелок скончался в больнице.

Макманус сообщил, что стрельбу открыл местный житель, у которого были проблемы с психикой.

https://www.youtube.com/watch?v=HMVww4z0DIk

https://www.youtube.com/watch?v=mDQCgabVMkA

Как сообщалось ранее, в США ученик школы Остин-Ист-Магнет в городе Ноксвилл (штат Теннесси) открыл стрельбу и был застрелен копами.

Также сообщалось, что восемь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах в Атланте и пригороде (штат Джорджия, США) — убитые были азиатского происхождения.