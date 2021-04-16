Конгресс США одобрил выделение дополнительной помощи Украине в размере 150 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на улучшение ситуации в сфере безопасности.

Соответствующее заявление сделала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает посольство США.

Как она сообщила, Украина в 2021 году сделала значительный прогресс в осуществлении реформ. А Вооруженные силы стали более боеспособными и профессиональными.

Она также отметила подготовку украинских военных иностранными инструкторами в Яворове, но это «лишь часть помощи в сфере безопасности на 2 млрд долларов, которые США предоставили с 2014 года».

«Администрация Байдена продолжает и усиливает эту поддержку. В марте Министерство обороны США объявило новый пакет помощи Украине в области безопасности на 125 млн долларов, который включает финансирование, военную подготовку, оборудование и консультативную помощь. В этом финансовом году Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 млн долларов помощи Украине», — подчеркнула Квин.

Как мы уже рассказывали ранее, у Путина заявили, что не намерены вводить ответные санкции против США.

А также, Владимир Зеленский предупредил о том, что расширение военной агрессии со стороны России принесет страдания не только Украине, но всему европейскому континенту.