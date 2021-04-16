В Российской Федерации анонсировали массовую высылку нелегальных мигрантов из СНГ. Как сообщают российские чиновники, среди них — якобы более 150 тысяч граждан Украины.

Такое заявление сделал заместитель главы МВД РФ Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщают «РИА Новости».

Так, Горовой заявил, что граждане, которые незаконно пребывают на территории России, должны до 15 июня покинуть страну.

Согласно данным МВД, в РФ «задержались» 152 тысячи граждан Украины, 332 тысяч граждан Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — заявил росчиновник.

Напомним, в середине декабря российский президент Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с эпидемией COVID-19 до 15 июня 2021 года.

Как мы уже рассказывали ранее, в сети опубликовали новые доказательства того, что Россия стягивает военную технику к украинской границе.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.