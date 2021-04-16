В Тернополе анонсировали ослабление карантина. Так, буде возобновлено очное обучение учащихся 5-11 классов, в связи с тем, что началось снижение заболеваемости COVID-19 среди школьников и учителей.

Подробности передает местный телеканал «Т1».

На заседании городского штаба для борьбы с COVID-19 было принято решение, что ученики 5-11 классов вернутся в школы, но у них будет смешанное обучение.

К примеру, в понедельник — одна группа, а во вторник — другая.

В то же время, городские власти решили ужесточить карантинные ограничения в супермаркетах.

Руководителям супермаркетов рекомендовали увеличить число работающих касс, чтобы не было больших очередей, и регулировать количество покупателей.

Как сообщают местные СМИ, сейчас на территории Тернополя все еще сложная ситуация с COVID-19. По состоянию на сегодня на территории общины болеют 3356 человек.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве на Пасху планируют еще больше ужесточить карантин, дабы не произошла очередная вспышка COVID-19.

А глава Министерства здравоохранения Максим Степанов утверждает, что Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса по контрактам.