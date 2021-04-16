В курортном городе Моршин Львовской области в качестве эксперимента запустят пилотный проект по массовой вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

«По инициативе городского головы Моршина областная госадминистрация обратилась в правительство с предложением запустить пилотный проект по проведению внеплановой коллективной вакцинации от коронавируса жителей и сотрудников санаторно-курортных учреждений», — информировал директор департамента здравоохранения ОГА Орест Чемерис.

Он подчеркнул, что коллективная вакцинация жителей Моршина даст возможность создать 70% иммунной прослойки, а также максимально обезопасит людей, которые приезжают на курорт для отдыха и реабилитации.

Как сообщила пресс-служба, в город с населением 4239 жителей отправили из запасов региона 2400 доз вакцины от коронавируса китайской компании Coronavac.

Напомним, в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer/BioNTech — 117 тысяч доз препарата в рамках механизма COVAX были доставлены специальным рейсом. Торговое название этой вакцины Comirnaty.

Накануне сообщалось о том, что в Украине завершили лабораторный контроль вакцины против COVID-19 от китайского производителя Sinovac — CoronaVac. Также сообщалось, что вакцину CoronaVac получат полицейские, маломобильные группы населения, лица, которые за ними ухаживают, олимпийцы, паралимпийцы и люди, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО.