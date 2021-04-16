В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer/BioNTech — 117 тысяч доз препарата в рамках механизма COVAX были доставлены специальным рейсом. Торговое название этой вакцины Comirnaty.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Прививки вакциной Comirnaty начнут делать 18 апреля в Киевской области, и с 19 апреля — по всей Украине.

«Распределение вакцин: по 1170 доз в каждую из областей и Киев», — сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Прежде всего вакцинировать препаратом Comirnaty будут персонал и жителей домов престарелых. Потом — работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Напомним, вакцина производства Pfizer/BioNTech должна храниться и транспортироваться при температуре в пределах от -60 °C до -80 °C.

Ранее сообщалось о том, что Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины против COVID-19 компании Pfizer.

Накануне сообщалось о том, что в Украине завершили лабораторный контроль вакцины против COVID-19 от китайского производителя Sinovac — CoronaVac. Также сообщалось, что вакцину CoronaVac получат полицейские, маломобильные группы населения, лица, которые за ними ухаживают, олимпийцы, паралимпийцы и люди, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО.