Погода в Украине в апреле и мае не будет радовать жарой, дни будут довольно прохладными, ожидаются периоды дождей.

Об этом «Апострофу» рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, апрель начнется с ночных морозов — до минус 3 градусов:

«Середина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями. Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет».

Он уточнил, что после Пасхи, ожидается еще несколько волн похолодания. Другими словам, в мае жары также не будет.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прогнозирует, что настоящая весна в Украине начнется не раньше 5 апреля. Только после этой даты среднесуточная температура воздуха превысит 5 градусов тепла.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на весну.

Леонид Горбань также предупреждал о том, что погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).