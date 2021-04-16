В Украине началось активное обсуждение актуальности и необходимости обладания ядерным оружием.

Как считает часть украинцец, его наличие может помочь Украине противостоять агрессии со стороны России, но некоторые все же выступают против такой идеи.

О том, нужно ли Украине восстанавливать ядерный статус, рассказывает Обозреватель.

Некоторые из опрошенных отметили, что Украине не нужно было отказываться от своего статуса ядерного государства, и они не представят, каким образом наша страна может получить оружие обратно.

Противники же ядерного статуса считают, что он принесет нашей стране лишние проблемы, поэтому лучше его не возвращать.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина должна получить от Запада современное вооружение и стать членом НАТО, иначе будет поднят вопрос о восстановлении ядерного статуса.

Как мы уже рассказывали ранее, Россия осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия на территории оккупированного Крыма.

Одновременно с этим первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире канала «Украина 24» заявил, что речь о восстановлении ядерного статуса Украины не идет: