Репутационный аудит — это анализ, который определяет количество, рейтинговый «вес» и соотношение положительных, нейтральных и негативных информационных поводов по вашей персоне или бренду, которые состоялись в прошлом.

Как рассказывает эксперт по стратегическим коммуникациям и управлению репутацией Дмитрий Бабинчук, сегодня существует много видов программного обеспечения, которое помогает быстро понять, что происходит с вашей репутацией интернете.

«Мы работаем с софтом Reputation AI, который в кратчайшие сроки выдает инфо-маркеры и значение медиа показателей», — отметил эксперт.

Этот инструмент позволяет увидеть общую картину и проанализировать данные и получить ключевые показатели вашей репутации для дальнейшего планирования мероприятий по их корректировке.

Ранее, Дмитрий Бабинчук объяснял, почему нельзя экономить на собственной репутации.

А также дал несколько советов, которые помогут начать работу над качественным построением собственного бренда или бренда компании.