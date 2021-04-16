Погода не порадует украинцев солнцем и теплом до конца апреля.

Согласно картам портала Gismeteo, во второй половине апреля даже возможны небольшие ночные морозы.

Теплее всего будет на востоке, дневная температура воздуха будет подниматься до 14-16 градусов. Однако дожди прогнозируются почти каждый день до конца месяца. С 18 по 22 апреля возможны проливные дожди и грозы.

На юге морская вода еще холодная, она не дает прогреться воздуху. Днем в этом регионе будет в среднем 10-14 тепла. 20 апреля прогнозируется проливной дождь.

На севере сильная гроза возможна 16 апреля, а потом ливни прогнозируются с 19 по 21 апреля. А вот на Вербное воскресенье, 24-25 апреля, ожидается понижение температуры ночью до -1 градуса. Дневная температура во второй половине апреля стабильной не будет: 7-14 градусов тепла.

На западе воздух прогреется только до 11 градусов и 23-25 апреля ожидается новое похолодание до -2 градусов ночью и 6-8 градусов тепла днем. 19-20 апреля ожидаются грозы.

Напомним, синоптики предупреждают, что в конце апреля в Украине начнется прохладный период и погода на Пасху, а также на майские не порадует теплом.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.