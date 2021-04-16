Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Донбасс, а также оккупированный Крым станут мертвыми территориями, куда не будут приезжать даже туристы. Он сравнил эти территории с Чернобылем, отметив, что зона отчуждения интересна для путешественников.

В интервью газете Le Figaro, Зеленский заявил, Донбасс и Крым «не будут счастливы без Украины»:

«Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация — в Абхазии, Приднестровье и тому подобное. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Итак, это будет «мертвая» территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто «мертвые» регионы, к сожалению».

Напомним, представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан ранее сообщил, что в оккупированный Крым были дополнительно переброшены 15-25 тысяч российских военных. Миссия США в ОБСЕ, подсчитала, что численность военнослужащих России на полуострове уже составляет 31 500 человек.

Юрий Швец — экс-разведчик КГБ и однокурсник президента России Владимира Путина выразил сомнение в том, что в Москве решатся начать активные широкомасштабные военные действия в Украине.