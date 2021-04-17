Алина Гросу на карантине не унывает — она снимает забавные ролики для TikTok и снимается в различных программах, а также не забывает о сольное творчество. Например, вскоре ее можно будет увидеть в кулинарном шоу МастерШеф. А пока артистка решила немного развлечь своих подписчиков и напомнил им о скором наступлении лета, а с ним и вечной женской проблемы — как привести себя в форму к пляжному сезону? В видео, которое она опубликовала в Instagram, Алина появилась в неожиданном внешнем виде. Она сделала смешной ролик для TikTok под хит 90-х в исполнении Андрея Губина, но немного модернизировала его, спев о манящую плитку шоколада. Алине пришлось прибегнуть к эффекту в фотоблози и поправиться на глазах. В конце видео певица показала, как выглядит на самом деле — хороший макияж, выделенные острые скулы и красные губы "Девушки, ну вы поняли, что осталось всего лишь 45 дней до лета. Короче, если бикини от купальника лезет теперь только на щеки, делаем из него маску и не паримся. На море не факт, что мы поедем, а слезы женщину точно никогда не украсят ", — нашла весомый аргумент для маленькой женской слабости певица. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от GROSU (@alina_grosu) Поклонники артистки оценили ее веселый ролик и начали шутить в комментариях под постом. Пухляш Булочка Класс, еще и песня моего детства Вы правда в прекрасной форме! супер Напомним, что ранее Алина побаловала забавным роликом, снятым в паре с любимым — российским актером и режиссером Романом Полянским.