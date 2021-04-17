Президент США Джо Байден подписал указ, который определяет, сколько беженцев могут приехать в Соединенные Штаты в 2021 финансовом году. Речь идет о периоде с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021 года. Об этом пишет "Голос Америки". Согласно документу, администрация Байдена распределила количество виз для беженцев следующим образом: Африка — 7000; Восточная Азия — 1000; Европа и Центральная Азия — 1,5 тысячи; Латинская Америка и государств бассейна Карибского моря — 3000; Ближний Восток и Южная Азия — 1,5 тысячи. Еще 1000 виз останутся в резерве. В то же время в администрации Байдена утверждают, что эти квоты могут еще изменить. Известно, что Байден обещал 62500 квот для беженцев. Напомним, что этой весной переживают крупнейший за последние 20 лет миграционный всплеск. Он наблюдается на юго-западной границе. Ранее правозащитники сообщали, что пандемия коронавируса привела к ухудшению ситуации с правами человека в мире.