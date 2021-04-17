Седьмой выпуск реалити "Холостяк-11" ознаменовался "дерзким" поцелуем главного героя шоу Михаила Заливака с одной из участниц, и расставанием с очередной девушкой. Так, розу на этот раз не получила 32-летняя Юлия Карнаух. По итогам нового выпуска, в проекте теперь осталось только шесть участниц: Юлия Бельченко, Анна Богдан, Джессика Чеги, Дарья Ставнича, Розали Номбре и Татьяна Шевцова.

На шоу "Холостяк-11" после седьмого выпуска теперь осталось 6 участников (фото: facebook.com/TheBachelorUa) Юлия после своего ухода из реалити по инициативе "Холостяка" уже поблагодарила в Instagram в stories за поддержку и пообещала своим подписчикам ответить на все вопросы позже.

Юлия Карнаух (фото: instagram.com/julia_lukovskaya_) Надо сказать, что при чувственном расставании Михаил особо отметил большое сердце девушки и ее красоту, и признался, что Карнаух действительно ему не безразлична, поэтому и призвав на индивидуальное свидание. При этом отметил, что участница сомневается в себе, и, очевидно, в чувствах к нему. Заливако добавил, что ему нужна более уверена девушка.

Участница «Холостяка» Юлия Карнаух покинула шоу (фото: facebook.com/TheBachelorUa) "Меня удивило, что в очередной раз само приглашение заставило тебя сомневаться в себе. Ты хочешь влюбиться, как и я. Ты готова к новым искренних отношений, но эти отношения будут не со мной", — сказал "Холостяк". В седьмом выпуске шоу Михаил поцеловался с Джессикой, причем прямо на глазах у другой участницы, Ани.

"Холостяк" поцеловался с Джессикой на седьмом выпуске реалити (фото: facebook.com/TheBachelorUa) Ранее сообщалось, что участница шоу "Холостяк-11", экс-супруга Андрея Богдана Анна откровенно высказалась об отношениях с политиком и развеяла мифы. Также мы писали о том, что перед этим участница "Холостяка-11" покинула шоу после "эскорт-скандала", а после девушка молчать не стала.