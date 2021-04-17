Леся Никитюк не дает поклонникам заскучать во время локдауну. Ведущая делится своими архивными фото и показывает, как выглядела в школьные и юношеские годы, а также не оставляет им пространства для фантазии, публикуя весьма провокационные снимки. Например, Леди Ле запостила в Instagram смелые кадры, на которых позирует в одной кожанке. Телезвезда надела черную кожаную куртку, расписанную вручную яркими крупными надписями, напоминающими граффити на стенах. Она делает Селфи в зеркале, демонстрируя упругие обнаженные ягодицы. Леся гладко укладки волос. Кстати, после прилета из Египта, где Леди Ле отдыхала друзьями, она решилась на радикальные изменения и обрезала длинные волосы. Друг Леси, ведущий Андрей Бедняков в комментариях задал ей вопрос: "Лесь. С каждым месяцем все меньше и меньше одежды. Что будет в мае?». "Далее .. больше. Одежды", — вуточнила с юмором Леди Ле.

Леся завела сеть пикантными фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Многочисленные поклонники ведущей шутили и оставляли комплименты для звезды. Леся, Вы как всегда прекрасны Леся, купи юбочку! Леся, ты такая красивая и сексуальная бомбезно, Лесь Оу, Лесюня, легче, кипяток Крутяков Леся, ты огонь Прикольный сексе образ Как улучшилась-то Напомним, что ранее Леся Никитюк опубликовала фото в оригинальном купальнике и захватила бесконечными ногами. Кадр, судя по подписи, был сделан во время отдыха звезды на Мальдивах.