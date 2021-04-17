В Украине в субботу, 17 апреля, улучшится погода. Дожди начнут отступать, но существенного потепления пока не ожидается. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Прогноз в областях Дождливая погода сохранится на севере, востоке и части западных регионов — во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской и Житомирской областях. На остальной территории страны будет сухо, переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться на западе страны днем от +8 до +13, ночью 3 + 5, на севере и востоке + 11 + 14, днем + 3 + 7 ночью. В центральных регионах столбики термометров покажут + 10 + 12 днем, + 4 + 6 ночью, а на юге + 14 + 16 днем, в Одесской области + 11 + 13, ночью до 5 тепла. Прогноз в Киеве В столице сегодня дождь. Температура воздуха днем составит + 9 + 11 градусов, ночью 5 + 7. Отметим, похолодание в Украине обусловлено очередной атмосферным фронтом. Он принесет мокрый снег в западные регионы. Ранее РБК-Украина сообщало, что до конца недели погода в стране улучшится. Потепление ожидается уже с 18 апреля.