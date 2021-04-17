В Киеве скончался знаменитый украинский дзюдоист и самбист Сергей Новиков в возрасте 71 года. Олимпийский чемпион в последнее время болел, а умер в результате инсульта. Об этом передали в Федерации дзюдо Украины. Сергей Петрович тренировался в Киеве ДСО "Динамо". Он выступал в супертяжелом весе, и был одним из самых ярких воспитанников основателя украинского дзюдо Ярослава Волощука. Новиков считается основателем вида единоборств, который называется "русский бой". Будущий легендарный спортсмен родился 15 декабря 1949 в Москве. Будучи талантливым дзюдоистом, он участвовал на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году, где завоевал золотую медаль. Новиков также стал обладателем "серебра" (Лозанна, 1973 год) и "бронзы" (Вена, 1975 год) чемпионатов мира, восьми наград личных чемпионатов Европы, трехкратным Чемпионом Европы среди команд в составе сборной СССР.

Украинский дзюдоист, олимпийский чемпион Сергей Новиков (фото: ukrainejudo.com) "Годы ярких побед на международных татами — это 1970-1980 годы. Завершил карьеру после Олимпиады-1980 в Москве. В последние годы развивал универсальный бой", — рассказали в Федерации. В Киеве ночью 16 апреля его сердце перестало биться.

Украинский олимпийский чемпион Сергей Новиков (фото: ukrainejudo.com) В сети грустят из-за смерти легендарного дзюдоиста Сергея Новикова, и рассказывают о его уникальный стиль боя. Динамо Киев. В те годы, когда зажглась звезда С. Новикова, был очень большой кураж, кто тренировался в Динамо. Тяж с такой ювелирной подсечкой, задней и передней подножкой, это Большой С. Новиков. Сумм и боль когда богатыри Украины покидают землю Светлая память. Помним. Царство небесное! Пусть покоится в мире с Господом нашим Творцом. Вечная память чемпиону! Вечная память! Ранее сообщалось, что 1 апреля коронавирус унес жизни знаменитого украинского тренера по боксу Владимира Чечера, который за неделю до этого встретил свой 80-й день рождения. Также мы писали о том, что в январе умер украинский олимпийский чемпион Владимир Киселев, на счету которого 20 рекордов и золотая медаль.