К инсульта больше других подвержены люди, страдающие ожирением, а также женщины и мужчины, у которых повышенный уровень холестерина и уровень сахара в крови, артериальная гипертония. Об этом сказал известный врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире одного из каналов. Кроме того, предвестником инсульта могут быть странные ощущения, сопровождающие мигрень. "Иногда перед нападением, сильным приступом мигрени начинаются какие-то бред … Может, запахи, может, звуки, странное освещение, вот эта вот" аура ", то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с" аурой " , она может закончиться и инсультом, в том числе ", — сказал Мясников. При этом, по словам теле-врача, особенно внимательно к таким необычным проявлений следует отнестись женщинам. Также в эфире Мясников предупредил о признаках опасной головной боли. В частности, по словам специалиста, головные боли, если они возникают при кашле или изменении положения тела, должны вызывать у людей "наибольшие опасения". Дело в том, говорит врач, такая боль "может быть связан с аневризмой головного мозга или опухолью". Он также добавил, что в случае внезапного онемения конечности или деформации формы рта, немедленно нужно обратиться к врачу. Ранее мы писали, что врачи назвали признаки малого инсульта. Также недавно доктор рассказал, как не пропустить образования тромбов во время COVID-19.