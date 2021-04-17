Екатерина Повар и ее муж Александр Стоянов полетели в романтический отпуск на Шри-Ланку. Пара решила отдохнуть без детей и сполна насладиться обществом друг друга. Каждый день в раю сопровождается множеством впечатлений, которыми они делятся с поклонниками. Прима-балерина показала в Instagram необычных соседей на пляже, в обществе которых им с мужем пришлось отдыхать. Так, судья "Танцев о звездами" разгуливает в цветастом топе и юбке-парео с бахромой на фоне океана и экзотических пейзажей в компании..бикив! Животные свободно разгуливали по побережью и пощипывающими травку у шезлонгов отдыхающих. "Кажется, мне нет места на этом пляже …» — констатировала балерина. Читатели знаменитости забросали ее вопросами и не отпустили без комплиментов.

Екатерина была поражена соседями по пляжу (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official) Катюша, восхищаюсь вами, вы же элегантность Какой классный образ! Вау! Не страшно было? Они там просто так гуляют? Ух ты, осторожно. Отличного отдыха вам Александр тоже зря времени не терял и наслаждался волнами, делая акробатические трюки прямо у кромки океана. "Две мои слабости:" сногсшибательные "волны на диком пляже и высокая кухня", — написал артист балета.

Александр не мог нарадоваться волнам (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr) Напомним, что ранее Екатерина Повар с мужем встретили Новый год на Шри-Ланке и захватили фото на фоне экзотических пейзажей.