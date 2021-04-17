Обострение у границ Украины — вызов не только для нас, но и для Европы и США. Украина является линией фронта между Россией и западным миром. Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик в Facebook. "Поэтому в их интересах (Запада, — ред.) Этот фронт защищать. И мы должны максимально использовать эту возможность, чтобы показать, что Кремль это не только угроза для Украины, но и для Европы и всего мира", — заявила Рудык. Но ни Украина, ни Европа, ни США не должны учитывать прихоти России, добавляет лидер "Голоса". "Это как с террористом: как только выполняешь какие-то его требования, он повышает ставки. Не надо прислушиваться к России, потому что тогда ситуация с безопасностью в Европе будет гораздо хуже", — отметила Рудык. Вместе с тем, по ее мнению, план урегулирования ситуации в Донбассе должна предусматривать: разрешение бойцам на Востоке защищать себя и свои позиции: проводить разведку, вести контрснайперську деятельность и отвечать на огонь противника без согласований с Киевом. активное разведывательную работу, чтобы знать планы врага, они пытаются сделать, и тогда принимать обоснованные решения. выполнения оборонных закупок. развертывание системы территориальной обороны. активную дипломатическую работу, которая бы предусматривала не только политическую поддержку, но и предоставление военной помощи, в частности летальной оружия сдерживания. Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поведение России с взиманием войск к украинской границе и эскалацией в Донбассе может вдохновить другие страны забрать соседние территории. Между тем отряд российских боевых кораблей вышел на обучение в Черное море. В море экипажи кораблей проводят одиночные и общие зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.