С 1 сентября "Укрпочта" перестанет выплачивать пенсии в своих отделениях и разносить по домам. Деньги будут поступать на карту украинском. При этом, как свидетельствуют данные Госкомстата, банковские отделения есть только 3,9% населенных пунктов, а банкоматы — в 4,3%. Соответственно, они отсутствуют в деревнях и небольших городках, где проживает треть населения Украины. Что же делать, если в вашем населенном пункте нет банкоматов, а пенсионные деньги срочно нужно обналичить — читайте в материале ниже. Как можно снять деньги без банкомата? Как пишет сайт "Сегодня", вариантов в этом случае очень мало. Самый проверенный способ — лично ехать в ближайший райцентр, где есть отделение банка, или просить кого-то снять пенсию с карты. Если же кто-то может освоить пользование банкоматом, то деньги с карточки можно снять в кассе отделения банка при наличии паспорта и пенсионной карточки. Для этого нужно знать свой ПИН-код. По словам экономиста Олега Пендзина, с социальной точки государство должно подумать о тех пенсионеров, которые не имеют доступа к банкоматам. А таких людей сегодня несколько миллионов … Кто вместо "Укрпочты" будет доставлять пенсии? До 1 сентября пенсионеры должны выбрать банк, в котором хотели бы получать деньги. Список есть на сайте Пенсионного фонда. Сейчас больше всего украинский получают пенсии в ПриватБанке, Сбербанка и других уполномоченных банках. Одним словом, получить пенсию можно будет в уполномоченных ПФУ банках и других структурах, выиграли конкурс По словам экспертов, их услуги будут намного дешевле, чем услуги "Укрпочты" по доставке пенсий "на руки".

Фото: во многих селах нет банкоматов и банков (РБК-Украина) Что будет с пенсией, если не выбрали банк? Если пенсионер не определится с банком, ему с 1 сентября (после обращения ПФУ) автоматически откроют счет в государственном Сбербанке. Для получения пенсии клиенту нужно будет оформить пенсионную карту. Ею можно расплачиваться через терминал или снимать наличные в банкомате. Но изменить банк клиент сможет в любое время и неограниченное количество раз. Кому пенсии все же будут приносить домой? С 1 сентября по месту фактического проживания пенсии будут получать только: люди с инвалидностью I группы; лица, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе (лежачие, недееспособные) люди, достигшие 80-летнего возраста. Также доставят домой пособие по уходу тем, кто ухаживает за пожилыми людьми. А еще социальную помощь от государства почтальона принесут тем, кто дожил до пенсионного возраста, но не заработал пенсию. Ранее сообщалось, что в Украине с сентября 2021 планируется перевод всех пенсионных начислений на банковскую карту получателя выплат Напомним, что во время локдауну пенсии будут выплачиваться в обычном режиме.