Под Полтавой человек распространял листовки среди учеников младших классов различных школ непристойного содержания, предлагая мальчикам сняться в интимной фотосессии за деньги. Об этом 17 апреля передали в пресс-службе полиции Полтавской области. Злоумышленника удалось разоблачить благодаря сообразительному 10-летнему школьнику, который показал учителю эту рукописную записку. И проинформировала директора, которая и обратилась в милицию. В записке было написано следующее: "Ищу мальчика от 8-12 лет для порно фотосессии для сайта … Тайну гарантирую. Плачу 100 гривен в час ….".

Под Полтавой разоблачили педофила, который планировал развратить детей (фото: pl.npu.gov.ua) Вскоре следователи установили подозреваемого. Им оказался 31-летний полтавчанин. По месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого обнаружили записки аналогичного содержания, фотоаппарат, компьютерную технику, а также ряд других вещественных доказательств, рассказал и.о. заместителя начальника управления миграционной полиции Полтавской области Андрей Полонский. Фигуранту уже сообщили о подозрении в покушении на растление малолетних. Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование осуществляется по ст. 15 ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины — покушение на совершение развратных действий в отношении малолетнего. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет заключения.

Под Полтавой задержали подозреваемого в попытке совратить детей (фото: pl.npu.gov.ua) Ранее мы писали о том, что под Киевом в детских садах орудовал педофил-фотограф, и после задержания появилось видео с его признаниями. Также сообщалось, что в Одессе педофил годами насиловал школьниц, которых шантажировал интимными фото.