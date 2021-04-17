Эта вещь — максимально стильная, она придает любому образу яркости и характера. Она не оставляет модные подиумы уже много сезонов, и этим летом без нее снова — никак. Кожаная куртка в 2021 нужна большая, что с плеча парня-байкера — оверсайз-модели будем сочетать с женственными платьями и не только. Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова. "Каждую весну я очень жду возможность надеть косуху. Максимально стильная вещь, полностью добавляет яркости образов и характера! А еще, по личным ощущениям, если" косуха "- значит, уже тепло! Любите ли вы их, как люблю их я? Предлагаю актуальные схемы для образов с "косухой" — 2021 ", — написала Волкова.

Стилист Татьяна Волкова любит кожаные вещи (фото: instagram.com/tatvolkova) Татьяна напомнила, что универсальная косуха — не обязательно черная. Можно выбрать как нейтральный (серый, бежевый и т.д.), так и яркий цвет. Стилист показала, с чем стоит носить "косуху" летом 2021: примеры образов на каждый день. С чем лучше сочетать кожаную куртку — формулы лугов Вариант 1: стилизация Вариант 2: стильный монохром Вариант 3: с трикотажем Вариант 4: с платьем Вариант 5: с изящной обувью Вариант 6: с костюмными брюками Вариант 7: с джогерамы Вариант 8: с джинсами

С чем сочетать кожаную куртку летом 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova) Смотрите также, как собрать свой базовый гардероб: советы украинского дизайнера Андре Тана. Ранее стилист рассказала, с чем носить маст-хэв летнего сезона — спортивные костюмы: больше не одежду исключительно для отдыха и спорта.