Гроб принца Филиппа, герцога Эдинбургского, для проведения в последнюю путь 17 апреля уже перенесли из частной часовни в Виндзорском замке, для размещения в модифицированном катафалке Land Rover. Об этом передает британское издание The Sun. Пребывающие в скорби начинают прибывать на церемонию, поэтому готовится и финальный вояж принца, супруга королевы Елизаветы II. Герцог Эдинбургский будет похоронен сегодня на сокращенной через карантин церемонии в 17:00 (по киевскому времени). Скорбные мероприятия стартовали еще в 13:00, когда его гроб перенесли из частной часовне во Внутренней зал Виндзорского замка. Гроб покрыта его личным штандартом вместе с его мечом, морским фуражкой и венком из цветов. Тело в нем перевезла рта Королевы 1-го гренадерского гвардейского батальона, полковником в котором Филипп был 42 года. Оттуда герцога поместят в модифицированный военный зеленый Land Rover, на «адаптацию» которого принц потратил 16 лет, чтобы взять авто в последний путь.

Авто Land Rover, в котором повезут принца Филиппа в его последнюю путь 17 апреля (фото: KARWAI TANG)

Джип Land Rover принц Филипп модифицировал целых 16 лет, именно для своих похорон (фото: thesun.co.uk) Затем прозвучит британский государственный гимн, когда королеву вместе с фрейлиной доставят на машине Bentley в часовню Святого Георгия. Ожидается, что Елизавета II будет сидеть сама во время службы, но остановится у его гроба, чтобы попрощаться с человеком, с которым прожила в браке 73 года. Уже появились схемы, как будет двигаться вся процессия:

Схема, как будет проходить траурная процессия на похоронах принца Филиппа (фото: thesun.co.uk)

Схема движения процессии на похоронах принца Филиппа 17 апреля (фото: thesun.co.uk) Ранее мы рассказывали, что происходит в замке, где похоронят принца Филиппа, у которого заметили полицейских с автоматами, водолазов, подготовку к установлению стального кольца.