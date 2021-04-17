Настя Каменских продолжает отдыхать в Мексике с мамой и подругой. Женское трио не просто наслаждается досугом — певица снимает реалити "Девушки рулят" и делится со своими сторонниками личными переживаниями, радостями и горестями. Конечно, не обходится и без горячих пляжных фото, что звезда не стесняется выкладывать на всеобщее обозрение. Так, Настя запостила в Instagram жаркий кадр в любимом леопардовом бикини. Фото было снято с выгодного ракурса, а в кадр крупным планом попали округлые ягодицы певицы, ее стройные ножки и плоский животик. Артистка мечтательно смотрит вдаль и позирует в профиль. На заднем плане виднеются пальмы и столики пляжного кафе с посетителями.

Настя продемонстрировала аппетитную фигуру на пляже (фото: instagram.com/kamenskux) Поклонники артистки поспешили "накрыть" ее волной комплиментов. Красавица Какая красивая женщина Ты идеал любого мужчины! Невозможно сексуальная и безумно желанна! С такой фигурой можно смело идти за "Оскаром" Прекрасная фигура Настя стройная! Ноги как в Кендалл Длинные ноги. Ах, эти брови в разлет Красивая и естественная. Снаружи и внутри Кстати, Настя Каменских призналась, что перенесла коронавирус. После болезни у артистки начались панические атаки, которые ранее не наблюдалось. В Мексике неприятные ощущения снова догнали Настю, и ей пришлось решиться на древний ритуал очищения.