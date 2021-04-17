Сегодня, 17 апреля, в области развезут первые 29 250 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Их поделят поровну — по 1170 доз в каждую из областей и Киев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ. Прививки этой вакциной в Украине начнут делать 18 апреля с Киевской области. В остальных регионах вакцинация препаратом стартует 19 апреля после того, как вакцину доставят на областные склады. Вместе с вакцинами будут развозить раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов. За хранение вакцины отвечать частная логистическая компания "Фармасофт". Ее должны хранить в специализированных морозильных камерах с соблюдением температурного режима от -60 до -80 градусов. На региональные склады вакцину довозить еженедельно. На региональных складах вакцина будет сохраняться в тех же термоконтейнерах, которые будут регулярно пополнять сухим льдом. Оттуда предварительно размороженные до +2 +8 градусов флаконы с вакциной ежедневно выдавать мобильным бригадам, которые должны использовать ее в течение 120 часов. Напомним, 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальным механизмом COVAX. Украина получила первые 117 000 доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что вакцину будут использовать для полного комплекса прививки. Половина вакцин будет использована для первой дозы, остальные — для второй. Как транспортировать вакцину, кто ее получит и кого вакцинировать, читайте в материале РБК-Украина.