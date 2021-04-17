Специальные подразделения Российской Федерации готовят провокации на Донбассе. Их задача — нанести максимум потерь личного состава. Об этом заявил заместитель командующего Объединенных сил, генерал-майор Виктор Ганущак во время поездки в зону ООС, передает "Укринформ". По его словам, в дальнейшем возможна эскалация ситуации в Донбассе. "Будут провокационные обстрелы, противник будет провоцировать. В них стоит задача — нанести максимум потерь личного состава. Это доказывает снайперский огонь, где применяются спецподразделения Российской Федерации непосредственно", — заявил Ганущак. Он добавил, что спецподразделения РФ используются, чтобы спровоцировать ответный огонь и использовать это в информационной плоскости. "Они сюда заезжают, они отрабатывают, а также иногда боевики, которые находятся в траншеях, не знают, что заходят специалисты и работают отдельно по заданиям руководства 1-го и 2-го армейского корпуса. Задача у них стоит — нанести вред, чтобы спровоцировать ответный огонь ", — пояснили в штабе ООС. Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что Россия не хочет мира на Донбассе и делает все, чтобы заблокировать хоть какие-то шаги для завершения конфликта. Отметим, с начала суток на Донбассе боевики пять раз обстреляли позиции ООС. Один украинский военный получил ранения.