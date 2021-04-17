Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Штаты могут увеличить количество американских военных в Украину из-за обострения ситуации на Донбассе. Об этом Квин заявили в эфире "Свобода слова Савика Шустера". "Пока мы здесь в Яворове, десятки тысяч российский военных находятся у границы Украины и на украинской территории Крыма и их количество увеличивается. США и наши союзники и партнеры по НАТО в Европе глубоко обеспокоены этой эскалацией", — отметила она. Квин подчеркнула, что Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед запугиванием и агрессией России. "На фоне российских провокаций важно помнить, что Украина 2021 и украинские Вооруженные силы 2021 значительно отличаются от тех, какими они были в 2014-м. У нас здесь на постоянной основе находятся 160 американских военных, и, если, по нашим оценкам, потребности изменятся и количество необходимо увеличить, мы рассмотрим этот вопрос ", — добавила временный поверенный в делах. Напомним, по данным Минобороны Украины, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Вблизи восточной границы Украины уже находятся более 100 000 российских военных. Кроме того, министр обороны Андрей Таран заявлял о возможности нападения России на Украину с территории Крыма. Россия перебросила в Крым десятки тысяч военных. Добавим, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина готова к возможному вторжению России.